NRW-Kommunalwahlen: AfD verliert Stimmenanteile

Die meisten Stimmen holte die Partei im Mai 2019 in Gelsenkirchen (16,4 Prozent) und Herne (13,2 Prozent). Am Sonntagabend lag die AfD in Gelsenkirchen bei den Wahlen zum Stadtrat nach Auszählung von 162 der 206 Stimmbezirke bei 13,5 Prozent. In Herne kam sie am Sonntag nach Auszählung von 75 der 109 Stimmbezirke auf 9,0 Prozent.

Bei der Bundestagswahl im September 2017 hatte die AfD in NRW 9,4 Prozent erreicht.