Kramp-Karrenbauer: Vertrauen in Kommunalpolitik von CDU

Berlin (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zufrieden über den Erfolg ihrer Partei bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt. «Die CDU bleibt in NRW prägende Kommunalpartei und ist eindeutig stärkste Kraft», schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter. «Das ist ein Beweis für das Vertrauen der Bürger/innen in die Arbeit der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker der CDU NRW!»