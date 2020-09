Merz: CDU darf ihre Großstadt-Schwäche nicht übersehen

Berlin (dpa) - Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat seine Partei nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen davor gewarnt, aus dem Ergebnis falsche Schlüsse zu ziehen. Trotz des Wahlerfolgs dürfe sie ihre «Schwächen nicht übersehen», sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die CDU verliere vor allem in den Großstädten an die Grünen. «Die CDU braucht deshalb ein Konzept, wie sie mit dieser Herausforderung umgeht», forderte Merz. «Die Bundestagswahl 2021 lässt sich nicht alleine im ländlichen Raum gewinnen.»

Von dpa