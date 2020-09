Was die Ergebnisse für die Landtagsparteien bedeuten

Das historisch schlechteste Abschneiden bei einer NRW-Kommunalwahl deuten sowohl CDU als auch SPD unverdrossen als Signal des Aufbruchs. Dabei können vor allem die Grünen Hoffnung schöpfen, denn sie sind bei den jungen Wählern bis 24 Jahre mit 33 Prozent die beliebteste Partei. Was die Kommunalwahl für die Parteien bedeutet:

CDU: Ihre Erleichterung über das in Zeiten zersplitternder Kommunalparlamente mit 34,3 Prozent immer noch gute Wahlergebnis verstecken die Christdemokraten nicht. Protestwähler gegen den Corona-Kurs der Landesregierung, die Konkurrenz bürgerlicher Wählervereinigungen haben weniger starke Einbußen gebracht, als man hätte befürchten können. Und nach nur 27,9 Prozent in NRW bei der Europawahl gab es Grund zur Unruhe. Für Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der Kurs auf Adenauer-Haus und Bundeskanzleramt nehmen will, kam das amtliche Endergebnis mit dem unschmeichelhaften Tiefststand glücklicherweise erst, als die Wahl längst als Rückenwind für ihn ausgedeutet war. Umso stärker ist nun der Druck, bei den Oberbürgermeister-Stichwahlen etwa in Düsseldorf, Dortmund, Köln und Münster zu gewinnen. Im Fokus steht das politische Schicksal von Thomas Hun­stegger-Petermann, dem dienstältesten CDU-OB aus Hamm. Er geht als Unterlegener in die Stichwahl.

SPD: Kandidaten wie Marc Herter in Hamm, die plötzlich eine CDU-Bastion erobern könnten, sind die Hoffnungsträger der NRW-SPD. Aus dem Stand schaffte er 40,7 Prozent Zustimmung. Ausgerechnet Herter, möchte man sagen, dem die Mehrheit der Genossen im Landtag erst vor zwei Jahren nicht den Fraktionsvorsitz zugetraut hat. Aber auch der Bochumer OB Thomas Eiskirch oder sein Herner Kollege Frank Dudda, beide behaupteten sich im ersten Wahlgang, nähren die Hoffnung auf eine Trendwende der mit 24,3 Prozent auf ein historisches Kommunalwahl-Tief gestürzten NRW-SPD. Die leidet weiter an der ungelösten Führungsfrage. Beobachter hatten erwartet, dass Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty nach einem absehbaren Desaster den glücklos agierenden Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann angreifen würde. Doch fehlt Kutschaty die Position der Stärke, denn auch die von ihm geführte Essener SPD ist um fast zehn Punkte auf 24,5 Prozent abgerutscht. Auch wenn die Parteispitze das Landesergebnis als Aufwärtstrend gegenüber der EU-Wahl mit 19,1 Prozent in NRW interpretiert: Der SPD droht die Vergeblichkeitsfalle.

Grüne: „Wenn man wach wird und da ist eine 20 vor dem Komma, ist das ein sehr, sehr schöner Start in den Tag“, freute sich der Grünen-Landesvorsitzende Felix Banaszak am Montag. Nachts war er bei einem Hochrechnungsstand von über 18 Prozent ins Bett gegangen. Die Grünen erleben ihren Höhenflug nicht nur, weil mit Aachen, Bonn und Münster OB-Ämter zum Greifen nah gerückt sind. Sondern vor allem, weil sie in Großstädten und Kreisen mit üppig zweistelligen Ergebnissen zur unverrückbaren Größe geworden sind, ohne die nicht mehr viel gehen wird. Dabei haben die Grünen nach den Zahlen von Infratest-Dimap ihren Zuwachs vor allem aus Verlusten von CDU und SPD bezogen. „Die Unkenrufe sind widerlegt“, erklärt die Co-Vorsitzende Mona Neubaur kraftstrotzend: „Wir stehen mit 20 Prozent, mit geradem Rücken und beiden Beinen auf dem Boden.“

FDP: Für Landesparteichef Joachim Stamp ist der Traum von der Stichwahl mit FDP-Kandidaten Marie-Agnes Strack-Zimmermann um den Düsseldorfer OB-Posten geplatzt: Rang vier statt Platz zwei. So wie in der Landeshauptstadt sprechen die Wähler in den meisten anderen Städten den Liberalen in der Kommunalpolitik keine führende Rolle mehr zu. Weil aber auch die Umfragewerte im Land trotz Regierungsbeteiligung mit sieben Prozent überraschend niedrig liegen, steht die Partei vor unruhigen Wochen.

AfD: Zweistellig wollte man werden, lediglich 5,0 Prozent hat die AfD erreicht. Das ist kein Erfolg, kein flächendeckender Rückhalt. Dass Landtagsfraktionschef Markus Wagner sich nun auf neue Wählerschichten freut, weil die CDU an die Grünen rücke, ist deshalb nur ein Geschäft mit der Hoffnung.