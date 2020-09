Landrat legt nach Wahlwerbung Amt als Kreiswahlleiter nieder

Essen (dpa/lnw) - Der scheidende Landrat des Kreises Recklinghausen, Cay Süberkrüb (SPD), hat nach einer umstrittenen Video-Wahlwerbung für den SPD-Landratskandidaten Michael Hübner am Montag das Amt des Kreiswahlleiters niedergelegt. Eine Sprecherin des Kreises bestätigte einen entsprechenden Bericht der WAZ (Dienstag). In dem Video, das laut dem Bericht in sozialen Medien verbreitet wurde, hatte Süberkrüb sich für eine Wahl des SPD-Landratskandidaten Michael Hübner in der Stichwahl am 27. September ausgesprochen. Das Video war am Montag nicht mehr abrufbar.

Von dpa