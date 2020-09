Politisches Video: Evangelische Kirche überprüft Pfarrer

In dem Video spricht Pfarrer Mörtter über die politische Situation in Köln nach der Kommunalwahl. Die überwiegende Mehrheit der Bürger habe grüne und rote Parteien gewählt, sagt er. Da mache es für ihn keinen Sinn, wenn im Stadtrat Grüne und CDU zusammenarbeiteten. «Grün allein ist megawichtig, völlig klar, aber wo bleibt das Soziale? Wo bleiben die, die ausgegrenzt sind?»

Mörtter sagte dazu der Deutschen Presse-Agentur, er gebe in dem Video keine Wahlempfehlung für die Oberbürgermeister-Stichwahl am Sonntag ab. «Ich gebe Gedankenimpulse.» Er habe in seiner täglichen Arbeit oft mit sozial Benachteiligten zu tun, und wenn man die vernachlässige, bestehe unter anderem die große Gefahr, dass sie zur AfD abwanderten. Dass das Video jetzt untersucht werde, nehme er gelassen. «Das ist normal. Da beschweren sich Leute, und dann müssen die gucken.»

Iven sagte, Pfarrer und Pfarrerinnen müssten bei ihren Äußerungen und ihrem Auftreten beachten, dass sie für alle Gemeindeglieder ansprechbar sein sollten und daher durch ihre Äußerungen Menschen nicht verletzen oder zurückstoßen dürften. «Im Blick auf dieses Kriterium werden wir die betreffende Einlassungen von Pfarrer Mörtter überprüfen. Was daraus folgt, werden wir sehen.»