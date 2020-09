Der Ausgang der Stichwahlen in der größten Stadt im Ruhrgebiet und jahrzehntelangen SPD-Hochburg hat auch Symbolcharakter: Seit 1946 stellen die Sozialdemokraten in Dortmund den Oberbürgermeister. Andreas Hollstein von der CDU hatte im ersten Wahlgang zwar zehn Prozentpunkte Rückstand auf den SPD-Bewerber Westphal. Die landesweit gestärkten Grünen - im ersten Durchgang noch mit eigener Kandidatin - haben in Dortmund zur Wahl von Hollstein aufgerufen. Die Grünen begründeten ihre Wahlempfehlung mit der Hoffnung auf einen Politikwechsel und gemeinsame Vereinbarungen mit den Christdemokraten etwa in der Klima- oder Verkehrspolitik.