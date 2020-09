Düsseldorf (dpa) - Der CDU-Politiker Stephan Keller ist in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Düsseldorf in Führung gegangen. Keller lag nach Auszählung von rund 370 der 454 Stimmbezirke am Sonntag bei 53,8 Prozent. SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel kam auf 46,1 Prozent. «Ich bin sehr angespannt», sagte Keller der dpa.

Von dpa