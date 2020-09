CDU-Herausforderer Hollstein: Kaum noch Hoffnung

Dortmund (dpa/lnw) - In der hart umkämpften SPD-Herzkammer Dortmund hat Herausforderer Andreas Hollstein (CDU) kurz vor Auszählung aller Stimmen kaum noch Hoffnung auf einen Sieg. «Ich denke, das Rennen ist gelaufen», sagte er am Sonntagabend in Dortmund. Im Stichwahl-Duell lag nach Auszählung von 662 der 671 Stimmbezirke der Sozialdemokrat Thomas Westphal mit 52,0 Prozent der Stimmen vor Hollstein mit 48,0 Prozent.

Von dpa