Grüne im Bundestag: Wahlergebnis zeigt Veränderungswunsch

Berlin (dpa) - Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, sieht in dem Wahlerfolg ihrer Partei bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen einen gesellschaftlichen Wunsch nach Veränderung. «Die Leute wollten, dass wir was gestalten und dass es vor allem bei drängenden Zukunftsfragen nicht einfach die Botschaft gibt: Alles soll so bleiben wie es ist», sagte Haßelmann im Deutschlandfunk-Interview am Montagmorgen.

Von dpa