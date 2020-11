Aachens neue Oberbürgermeisterin zieht aus dem Rathaus aus

Aachen (dpa/lnw) - Aachens neue Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (parteilos) verlegt ihr Arbeitszimmer aus dem historischen Rathaus in ein nahes Verwaltungsgebäude. «Das Rathaus ist mehr Museum als Arbeitsort», sagte die den Grünen nahe stehende Politikerin am Montag, ihrem ersten Arbeitstag als Stadtoberhaupt. Das Büro im Rathaus wolle sie weiter für repräsentative Anlässe und Besprechungen nutzen. Amtsvorgänger Marcel Philipp (CDU) hatte wie die vorherigen Oberbürgermeister seinen Schreibtisch im Rathaus. Das historische Gebäude kann normalerweise täglich besichtigt werden. Die 57-jährige Keupen war in der Stichwahl mit 67,7 Prozent der Stimmen gewählt worden.

Von dpa