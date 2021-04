Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wählen von Freitag bis Sonntag ihr Spitzenpersonal für die Bundestagswahl. Angesichts des derzeitigen Umfragehochs kann sich die Ökopartei Hoffnungen machen, dass künftig viel mehr Abgeordnete aus NRW über die Landesliste in den Bundestag einziehen werden. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. Zum Auftakt der Grünen-Delegiertenversammlung am Freitag (17.00) wird Bundesvorsitzender Robert Habeck per Video zugeschaltet.

2017 waren zwölf Grünen-Abgeordnete aus NRW in den Bundestag eingezogen. Bei der dreitägigen Hybrid-Veranstaltung am Freitag wählen rund 280 Delegierte nun mindestens 60 Landeslistenplätze für die Bundestagswahl. Angesichts der Umfragen, die die Grünen im Bund derzeit über 20 Prozent sehen, könnten theoretisch mehr als 50 Abgeordnete aus NRW den Sprung in den Bundestag schaffen, so die Berechnungen der Landespartei.

Auf Platz 1 der Grünen-Landesliste will sich die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, bewerben. Auf Platz 2 kandidiert der derzeitige Bundestagsfraktionsvize Oliver Krischer, auf Platz 3 die Abgeordnete Irene Mihalic. Auf Platz 6 bewirbt sich der Co-Landesvorsitzende Felix Banaszak. Der 31-Jährige will zugleich über die NRW-Landtagswahl hinaus bis mindestens August 2022 Landeschef bleiben.

Die Wahlversammlung läuft unter Corona-Bedingungen ab. Das Präsidium und der Landesvorstand senden live aus Düsseldorf. Kandidierende können ihre Bewerbungsreden vor Ort oder von zuhause aus halten. Die Delegierten nehmen digital teil und wählen die Landesliste online.

Auch die nordrhein-westfälische Linke stellt am Wochenende in Essen mit einer hybriden Aufstellungsversammlung die Weichen für die Bundestagswahl. Spitzenkandidatin in NRW will erneut Sahra Wagenknecht (51) werden. Diesmal hat die frühere Bundestagsfraktionschefin mit der Verwaltungswirtin Angela Bankert aus Köln eine Gegenkandidatin beim Kampf um Platz 1 der Landesliste. Bankerts Kandidatur gilt jedoch als kaum aussichtsreich. Die Delegierten sind zugeschaltet und wählen auch online. Am Sonntag schließt sich eine dezentrale Urnenwahl an, um die Ergebnisse zu bestätigen.

Wagenknecht führte die Bundestagsfraktion von 2015 bis 2019 zusammen mit Dietmar Bartsch. Bis heute zählt sie zu den prominentesten Gesichtern ihrer Partei. In NRW ist Wagenknecht zwar kaum politisch aktiv, aber sie wird seit Jahren als Direktkandidatin im Wahlkreis Düsseldorf-Süd aufgestellt. Im Bundestag sitzen derzeit zwölf Linken-Abgeordnete aus NRW. Im Landtag ist die Linke nicht vertreten.

