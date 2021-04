K-Frage: Auch Laschet will Einigung möglichst diese Woche

Berlin (dpa) - Ebenso wie CSU-Chef Markus Söder will auch der CDU-Vorsitzende Armin Laschet eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union möglichst noch in dieser Woche. Es sei eine «sehr gute Diskussion» gewesen, sagte Laschet am Dienstagabend nach dem Auftritt mit Söder in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. «Ich glaube, das hat ein sehr gutes Meinungsbild abgegeben.» In allen Wortbeiträgen habe es eine Botschaft gegeben: «Einigt Euch schnell.»

