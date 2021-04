Günther schwört Landesvorstand auf Laschet-Unterstützung ein

Kiel (dpa) - Im Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gegenüber dem CDU-Landesvorstand seine Unterstützung für Bundesparteichef Armin Laschet bekräftigt. «Ich gehe davon aus, dass diese Linie jetzt auch von allen Empfängern gegenüber der Öffentlichkeit vertreten wird», schrieb der CDU-Politiker am Donnerstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer E-Mail. Günther legte in dem Schreiben seine Gründe für die Unterstützung Laschets dar. Zuvor hatte «ThePioneer»-Chefredakteur Michael Bröcker auf Twitter darüber berichtet.

Von dpa