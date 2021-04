Kreise: Günther für Entscheidung über Kandidatur noch heute

Berlin (dpa) - Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat im Machtkampf von CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der laufenden CDU-Vorstandssitzung gefordert. Die Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein habe am Montag klar hinter Laschet gestanden, sagte er am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands. Nun werde eine Entscheidung gebraucht. Der Vorstand habe sich vor einer Woche aus guten Gründen für Laschet ausgesprochen. Das müsse gelten. Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen sprach sich demnach gegen eine Entscheidung noch am Abend aus.

Von dpa