Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem digitalen Landesparteitag bewirbt sich der nordrhein-westfälische FDP-Chef Joachim Stamp (50) am Samstag (10.30 Uhr) um seine Wiederwahl. Gegenkandidaturen zur Bewerbung des 50-Jährigen, der in NRW auch stellvertretender Ministerpräsident und Familienminister ist, waren nach Parteiangaben im Vorfeld nicht angemeldet worden.

Stamp führt den mit fast 18 000 Mitgliedern stärksten deutschen FDP-Landesverband seit November 2017 als Nachfolger von Christian Lindner nach dessen Wechsel in den Bundestag. Bei seiner ersten Wiederwahl im April 2018 hatte Stamp sein Ergebnis bereits um zwei Punkte auf rund 95 Prozent steigern können.

Wegen der Corona-Pandemie mussten eigentlich geplante Landesparteitage und die turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen zuletzt vertagt werden. Jetzt wird der Parteitag in digitaler Form nachgeholt. Lediglich der geschäftsführende Landesvorstand und das Parteitagspräsidium werden in einer Kölner Veranstaltungshalle vor Ort sein.

Die 400 stimmberechtigten Delegierten geben ihr Votum in digitaler Form ab. Das Ergebnis wird anschließend per Brief bestätigt. Inhaltlich steht ein Leitantrag des Vorstands zur gesellschaftlichen Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt des Parteitags.

