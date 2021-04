Stamp fordert Einreisekontrollen gegen Corona-Ausbreitung

In Indien gingen die Infektionszahlen gerade «durch die Decke», sagte Stamp. Dennoch passiere in Deutschland beim Thema Einreisekontrollen nichts. «Ich würde mir wünschen, dass das angebliche «Team Sicherheit» der CSU - in diesem Fall Herr Seehofer und Herr Scheuer - sich dieser Sache anders annehmen würden», sagte Stamp im Hinblick auf die Bundesminister für Inneres und für Verkehr.

Der 50-jährige NRW-Familienminister wollte sich am Mittag zur Wiederwahl als Parteichef des größten deutschen FDP-Landesverbands stellen, den er seit November 2017 führt.

