Bundestagswahl: NRW-SPD mit Mützenich auf Platz eins

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische SPD hat Rolf Mützenich auf Platz eins ihrer Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Der 61 Jahre alte SPD-Bundestagsfraktionschef aus Köln erhielt rund 97 Prozent der Stimmen, wie die Partei am Samstag mitteilte. Auf dem zweiten Platz folgt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie erhielt rund 84 Prozent der Stimmen. Platz drei ging an den ehemaligen SPD-Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann (rund 71 Prozent), platz vier an die Parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese (rund 89 Prozent). Auf dem fünften Platz folgt der Sprecher des Seeheimer Kreises, Dirk Wiese (rund 94 Prozent).

Von dpa