Laschet: «Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin»

Düsseldorf (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundeschef Armin Laschet will unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl in Berlin bleiben. «Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin», sagte Laschet der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass die Union die Wahl gewinnt.» Auf die Frage, ob er im Fall des Scheiterns bei der Bundestagswahl am 26. September für sich «ein Rückfahrticket nach Düsseldorf» beanspruche, um weiter als NRW-Ministerpräsident regieren zu können, sagte Laschet: «Klares Nein.»

Von dpa