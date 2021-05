Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen bleiben auf Höhenflug in Nordrhein-Westfalen: Laut aktuellem NRW-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild»-Zeitung käme die Öko-Partei auf 26 Prozent, wenn jetzt Landtagswahl in NRW wäre. Damit lägen sie einen Punkt vor der CDU, wie die «Bild» am Dienstag berichtete.

Von dpa