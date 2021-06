Umfrage: CDU überholt die Grünen in NRW wieder

Bonn (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen hat die CDU einer neuen Umfrage zufolge die Grünen wieder überholt. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des «Bonner General-Anzeigers» würde die CDU von Ministerpräsident Armin Laschet wieder als stärkste Kraft in den Landtag einziehen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre.