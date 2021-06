CDU-NRW will Laschet zum Spitzenkandidaten küren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische CDU will Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet am Samstag (10.00 Uhr) auf Platz eins ihrer Landesliste für die Bundestagswahl wählen. Rund 250 Vertreter des größten CDU-Landesverbandes kommen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einer Präsenzversammlung in einem Hotel in Düsseldorf zusammen. Sie wollen Laschet zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl küren und über die gesamte Liste mit 75 Kandidatinnen und Kandidaten final abstimmen.

Von dpa