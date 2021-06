Laschet ruft zur Wahl von Haseloff in Sachsen-Anhalt auf

Düsseldorf (dpa) - Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet zur Wahl des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) aufgerufen. «Der, der nicht will, dass in einem deutschen Bundesland (...) die AfD stärkste Partei wird, hat nur eine Alternative: Reiner Haseloff und die CDU wählen», sagte der NRW-Ministerpräsident am Samstag bei der Landesvertreterversammlung der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf.

Von dpa