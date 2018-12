Hochwertige Preise aus dem Adventskalender der Bürgerstiftung

Mit sichtlich viel Freude verteilten Annegret Lülf-Reinersmann, Dorothea Roters, Nicole Gottheil und Willy Steiner vom Vorstand der Bürgerstiftung Rosendahl gleich 18 Preise an die glücklichen Gewinner – sie stammen allesamt aus dem Adventskalender der Bürgerstiftung. Auf dem Spekulatiusmarkt in Darfeld nahmen die Kalenderbesitzer die hochwertigen Preise, darunter eine Videokamera, mit strahlenden Gesichtern entgegen. Die Gewinne aus dieser Woche werden am Samstag (22. 12.) um 11 Uhr Edeka-Steiner in Osterwick vergeben. Als Hauptpreis wartet an Heiligabend ein E-Bike, zur Verfügung gestellt von Uesbike in Holtwick. Foto: Martina Hegemann

Von Allgemeine Zeitung