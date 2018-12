Wenn der Flieger exakt gehorcht

Rosendahl. Es wirkt fast hypnotisierend, wie die Luftakrobaten in der Osterwicker Zweifachsporthalle mit ihren leichtgewichtigen Flugzeugen durch die Lüfte sausen, die völlig ruhig an Ort und Stelle schweben, Schrauben drehen, Loopings fliegen und wie Blitze von hier nach dort schießen: Zum ersten Mal veranstaltet der Modellflugclub Holtwick eine Adventsflugshow in Rosendahl mit hochkarätigen Gästen. „Grundsätzlich wird die Leistung der Piloten unterschätzt. Ich kann mir nicht einfach ein Flugzeug nehmen und losfliegen“, betont Siegfried Münster vom Modellflugclub.

Von Tom-D. Rademacher