Arbeitswelt aus neuer Perspektive

„Bei einem Maschinenlehrgang der Kreishandwerkerschaft wurden wir von unserem Ausbilder Frank Bernemann auf den Lehrlingsaustausch aufmerksam gemacht“, erzählt Nadine Fehmer. „Das hörte sich schon richtig spannend an.“ Nur ein paar Wochen später war es dann soweit: Ab Dortmund flogen die beiden zusammen mit fünf weiteren Auszubildenden aus dem Kreis Coesfeld Richtung London. Von dort aus ging es dann weiter in das rund 240 entfernte Lincoln in das neue Zuhause auf Zeit. Die Unterbringung erfolgte in einem familiär geführten Bed-and-Breakfast, in dem die Auszubildenden herzlich betreut wurden.

Apropos herzlich: Auch bei den Arbeitsstellen wurden die beiden Lehrlinge freundlich aufgenommen, berichten sie. So arbeitete Nadine in den drei Wochen bei dem Generalunternehmen Gelder Construction, und Johannes unterstützte tatkräftig die Instandhaltungsabteilung der Stadt Lincoln.

„Als Nadine und Johannes uns von dem Austausch erzählten, waren wir sofort begeistert“, erinnert sich Hoffmann Ladenbau Geschäftsführer und Personalverantwortlicher Guido Kruthoff. „Für uns als Unternehmen ist neben dem Perspektivwechsel natürlich besonders der sprachliche Aspekt spannend.“ Denn während der ganzen Zeit wurde ausschließlich in Englisch kommuniziert. Neben der Sprache fanden beide die Unterschiede zwischen der deutschen und englischen Arbeitsweise sowie die anders gelagerten Arbeitsbereiche interessant. „Bei Gelder Construction standen hauptsächlich Hausrenovierungen auf dem Plan – in diesem Bereich war ich vorher noch nicht tätig“, erzählt Nadine. Johannes wiederum fühlte sich in der Instandhaltungsabteilung praktisch als „Hausmeister“ der Stadt Lincoln und führte die unterschiedlichsten Arbeiten aus: „Vom Glühbirnen auswechseln bis zum Verlegen neuer Bodenbeläge war alles dabei.“ Auch der Gemeinschaftsgeist und die entspannte Arbeitsatmosphäre, die in den englischen Firmen gelebt wird, begeisterte die Austausch-Lehrlinge.

Dementsprechend fiel auch das Fazit am Ende der Austauschzeit aus. Beide meinten übereinstimmend, dass sie noch lange an diese einzigartige Zeit zurückdenken werden und können diese Erfahrung nur jedem Auszubildenden weiterempfehlen.

Der Lehrlingsaustausch der Kreishanderkerschaft wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.kh-coesfeld.de.