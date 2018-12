Pkw-Fahrer bei Unfall schwerstverletzt

Ein Schwerstverletzter, zwei leicht Verletzte und ein Sachschaden von rund 35 000 Euro, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich gestern gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung der Schöppinger Straße (L 582) mit dem Darfelder/Asbecker Damm (K 61) ereignet hat. Nach Angaben der Polizei kam ein 56-jähriger Transporterfahrer auf der K 61 aus Richtung Asbeck. An der L 582 missachtete er offenbar das Stopschild und stieß mit dem von links kommenden Pkw eines Schöppingers zusammen. Der 26-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Klinik. Die Löschzüge aus Osterwick und Darfeld waren mit 27 Kameraden vor Ort und halfen bei der Rettung. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden. Foto: Frank Wittenberg

