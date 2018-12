Theater-Gutscheine verschenken

Holtwick. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten – wer ein besonderes Geschenk benötigt, kann noch Eintrittsgutscheine für das plattdeutsche Theater in Holtwick erwerben. Im Schreibwarenfachgeschäft Brüggemann-Ahlers am Kirchplatz, Tel. 02566/ 96144, sind die Gutscheine zu den gewohnten Öffnungszeiten erhältlich. Zum vierten Mal bietet die Plattdeutsche Theatergruppe Holtwick den Sonderverkauf an. Die Platzreservierung ist aber nach wie vor nötig. Der eigentliche Kartenvorverkauf und die Platzreservierungen werden wieder von der Volksbank Holtwick übernommen. Etwa drei bis vier Wochen vor der Premiere sind die Karten erhältlich. Im kommenden Jahr führt die Plattdeutsche Theatergruppe Holtwick das Stück „Polnische Wirtschaft“ von Bernd Gombold im frisch renovierten Pfarrheim auf. Der Eintritt kostet sechs Euro im Vorverkauf und sieben Euro an der Abendkasse. Die Termine: Samstag (9. 3.) 15 Uhr Generalprobe, 20 Uhr Premiere; Samstag (16. 3.) 20 Uhr; Sonntag (17. 3.) 15 Uhr (Nachmittagsvorstellung); Freitag (22. 3.) 20 Uhr; Samstag (23. 3.) 20 Uhr; Freitag (29. 3.) 20 Uhr; Samstag (30. 3.) 20 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung