„Wir müssen den Rückstau angehen“

Herr Gottheil, angesichts der guten Finanzlage müsste ja eitel Sonnenschein in Rosendahl herrschen. Haben die teils heftigen Reaktionen und Forderungen Sie überrascht?

Christoph Gottheil: Eine gute finanzielle Ausstattung weckt natürlich Begehrlichkeiten. Ebenso wenig überrascht mich, dass die Anlieger Sorge haben, was an KAG-Beiträgen auf sie zukommt. Aber wir haben einen großen Unterhaltungsrückstau und einige erforderliche Investitionen wie die Feuerwehrgerätehäuser. Deshalb ist die Zeit für eine Senkung der Steuerhebesätze nicht reif. Das habe ich bei der Haushaltseinbringung meines Erachtens deutlich aufgezeigt.

Nach außen könnte der Eindruck entstehen, die Gemeinde sitzt auf einem prall gefüllten Sparbuch.

Gottheil: Sicherlich ist die Situation gut. Die Gemeinde verfügt Ende 2018 bei einer Bilanzsumme von knapp 80 Millionen Euro über ein Eigenkapital von rund 35 Millionen Euro. Die tatsächlich vorhandenen Mittel belaufen sich davon auf etwa 10 Millionen Euro. Der Rest ist in Sachanlagen, besonders Gebäude, Straßen und Infrastruktur im Wasser- und Abwasserbereich gebunden.

Könnte dann nicht den Bürgern etwas von dem Geld zurückgegeben werden?

Gottheil: Das machen wir ja, indem wir investieren und es so der Gemeinschaft zurückgeben. Wir haben jetzt endlich einen Handlungsspielraum. Damit können wir die Dinge anpacken, die angepackt werden müssen. Wir müssen berücksichtigen, dass die Einnahmen nach wie vor schwer zu kalkulieren sind, zum Beispiel im Hinblick auf die Gewerbesteuer.

Ein besonderes Diskussionsthema ist und bleibt die Beitragserhebung nach KAG bei Straßensanierungen. Wie bewerten Sie die Kritik an der Gemeinde, die Beiträge anders als Gescher nicht auszusetzen?

Gottheil: Dazu muss gesagt werden, dass eine Nichtanwendung der Straßenbaubeitragssatzung wie in Gescher keinen Verzicht bedeutet, sondern zunächst einmal nur eine zeitliche Verschiebung. Bei uns sind zuletzt KAG-beitragspflichtige Maßnahmen für die Schleestraße in Holtwick sowie die Von-Eichendorff-Straße und die Landskroner Straße abgerechnet worden. Entgegen der Darstellung in einem Leserbrief der Initiative aus Gescher erfolgte die Abrechnung aber nicht mit 20 bis 30 Euro je Quadratmeter Grundstückfläche – vielmehr lag die Belastung in einer Größenordnung zwischen fünf und sieben Euro je Quadratmeter.

Was bedeutet das konkret für die Anlieger?

Gottheil: Nur ein Beitragszahler musste einen fünfstelligen Betrag zahlen, weil er mit einem überproportional großen Grundstück an der neu ausgebauten Straße lag. Von daher ist es schon sehr bedenklich, wenn mir eine bewusste Falschinformation, also Lüge, vorgeworfen wird.

Für welche Straßenbaumaßnahmen werden in absehbarer Zeit Beitragsbescheide erstellt?

Gottheil: Im Frühjahr 2019 wird der Radweg Midlicher Straße beitragspflichtig saniert. Dafür haben wir Fördergelder eingeworben. Nachdem eine erste Ausschreibung ein unverhältnismäßig teures Ergebnis gebracht hat, haben wir sie wiederholt, um die Bürger vor einer unangemessen hohen Belastung zu schützen. Jetzt sind wir soweit, dass der den Anliegern bereits im April 2017 genannte grobe Prognosewert etwa eingehalten werden kann.

In der Diskussion stehen auch die Ortsdurchfahrten in Osterwick und Holtwick.

Gottheil: Objektiv betrachtet muss man sagen, dass beide Ortsdurchfahrten angegangen werden müssen. Das ist im Beratungsprozess zum Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) deutlich geworden. Für die Situation an der B 474 liegt weiterhin ein Antrag der WIR-Fraktion vor, dass ein Konzept zur Optimierung erstellt werden soll. Erste grobe Preisschätzungen haben wir in den Etatentwurf 2019 eingebracht. Die jetzige Diskussion über KAG-Beiträge kann ich zwar ein Stück weit nachvollziehen. Sie erfolgt jedoch häufig unsachlich und viel zu früh. Alle weiteren Schritte werden in den politischen Gremien Rosendahls vorgestellt. Dort hoffe ich unter Abwägung aller kollektiven und individuellen Interessen auf sachgerechte Kompromisslösungen.

Welche Beträge könnten auf die Bürger zukommen?

Gottheil: Konkrete Werte kann ich derzeit noch nicht sagen. Es steht ja auch noch nicht einmal fest, ob und welche Kosten der jeweiligen Umgestaltung überhaupt KAG-beitragspflichtig sind. Ähnlich wie bei einem Teilstück des Radwegs Midlicher Straße kann auch in einzelnen Bereichen der Ortsdurchfahrten möglicherweise eine Erneuerung der obersten Verschleißschicht oder eine Aufnahme und Neuverlegung von Pflaster ausreichend sein, ohne dass der Unterbau anfasst werden muss.

Grundsätzlich halten Sie die Erhebung von KAG-Beiträgen für notwendig?

Gottheil: Zweimal ja. Aus rechtlicher Sicht, denn es gibt es einen Paragraphen in der Gemeindeordnung, der vorschreibt, zunächst über Einnahmepotenziale nachzudenken, bevor es an Steuererhöhungen geht. Und rein finanziell kann die Gemeinde die im Etatentwurf 2019 veranschlagten Investitionen nur unter Einbeziehung von KAG-Beiträgen stemmen. Derzeit ist nicht ersichtlich, von wo die Gemeinde ausfallende KAG-Beiträge finanziert bekommen sollte.

Erwarten Sie auch eine politische Diskussion?

Gottheil: Ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der Ratsmitglieder die Notwendigkeit der KAG-Beiträge ebenfalls so sieht. Der Gemeinderat ist es, der über die Höhe aller Abgaben, und damit auch der KAG-Beiträge entscheidet. Ich als Bürgermeister bereite Ratsbeschlüsse lediglich vor und unterbreite auch Vorschläge, habe bei Abstimmungen jedoch nur eine von 27 Stimmen. Bezüglich der Ortsdurchfahrten werden wir zu gegebener Zeit mit den Anliegern ins Gespräch kommen.