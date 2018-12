Zurück zum Ursprung des Weihnachtsfestes

Um die Kirchenbesucher auch in diesem Jahr an den Ursprung des Weihnachtsfestes zu erinnern, haben die Holtwicker Kinder zusammen mit den Kinderchorleiterinnen Christina Gottheil und Anke Richter wieder ein Krippenspiel einstudiert. „Rund 40 Kinder sind beim Stück, das den Titel ‚Die sonderbare Nacht’ trägt, beteiligt. Am Ende der Geschichte hat die kleine Julia dann endlich erfahren, warum wir das Fest der Liebe feiern“, erzählt Christina Gottheil.

Krippenspiel in St. Nikolaus Holtwick Fotostrecke

Foto: Tom-David Rademacher

Dazu werden die Kinder in zwei verschiedenen Altersgruppen am Heiligabend als Hirten, Schafe, Ochs und Esel, Engel und selbstverständlich Maria und Joseph verkleidet, vortragen, was sich zu jener Zeit begab – und deutlich machen, dass sich die Gläubigen wieder zu mehr Entschleunigung, Liebe und gemeinsamen Stunden statt Stress und Hektik besinnen sollten. „Kommt das Christkind denn wirklich jedes Jahr?“, zweifelt Julia angesichts der Unzufriedenheit, die den Leuten ins Gesicht geschrieben steht. Glücklicherweise kann die ältere Dame Elfi ihr erklären, warum das Weihnachtsfest gefeiert wird und berichtet Julia von Maria und Joseph, ihrer Herbergssuche zur Volkszählung in Bethlehem und der Ankündigung der Geburt des Christuskindes.

Musikalisch begleitet werden die Akteure durch den Kinderchor, Anke Richter am Klavier, Elke Sicking, Marlene Volmer und Lisa Bronstering an der Gitarre sowie Franziska Stroot an der Querflöte.