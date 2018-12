Kein Wunder, denn eine atmosphärische Einstimmung auf das Fest der Liebe kommt vielen in der durchaus hektischen Vorweihnachtszeit gerade recht. „Da heißt es: Einfach mal runterkommen und zehn Minuten Zeit finden, um abzuschalten“, erklärt Tanja Fleige vom Organisationsteam. Das Konzept sei bislang gut angekommen: „An der Grundschule oder den Kindergärten haben wir besonders viele Kinder für unseren Adventskalender begeistern können.“

Jeden Tag an einem anderen Ort ein Türchen öffnen und sich über ein kleines vorbereitetes Programm freuen – der „lebendige“ große Bruder der im Supermarkt käuflichen Variante hat noch ein wenig mehr zu bieten als bloß Süßkram. Zugegeben: Vor dem Plätzchenbacken schrecken auch die Türchenöffner nicht zurück und versüßen damit allen Anwesenden die adventliche Runde.

Pflichtprogramm an jedem Abend ist es vor der eigentlichen Besinnung auf Weihnachten natürlich, die von den Kindern verzierte Kerze zu entzünden. Ein passendes Weihnachtslied darf ebenfalls nicht fehlen. Dann geht es auch schon los: Die 23 Holtwicker Firmlinge haben sich beispielsweise Gedanken zu jedem Dezembertag gemacht und stellen diese vor. An einem anderen Tag erklären die Kommunionkinder in der Nikolaus-Kirche, wie der weihnachtliche Brauch in anderen Ländern aussieht. Weihnachtsgeschichten zum Schmunzeln oder Nachdenken dürfen keineswegs fehlen, wie etwa „Das letzte Rätsel“, das die Türchenöffner an der Nikolaus-Grundschule erwartet oder „Der alte Weihnachtsbaumständer“, von dem Familie Heuer allen Kalender-Besuchern erzählen kann.