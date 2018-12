Förderverein übergibt neues Material für die Spielhütte

Die ersten Geschenke gab es für die Mädchen und Jungen der Osterwicker Sebastian-Grundschule schon kurz vor Weihnachten: Am letzten Schultag vor den Ferien statteten die Verantwortlichen des Fördervereins der Grundschule den Kindern einen Besuch ab und hatten allerlei Spielmaterial wie Bälle und Stelzen im Gepäck. „Der Verein hat im Vorfeld gemeinsam mit unserem Kinderparlament und den Bundesfreiwilligendienstlern überlegt, was in unserer Spielhütte ergänzt werden kann“, freute sich Schulleiter Thomas Middelberg über die Unterstützung.

Von Allgemeine Zeitung