Holtwick. Urmensch trifft auf Alien, Marilyn Monroe auf Lady Gaga, Charleston auf Discofox: So könnte es am Samstag (19. Januar) in Holtwick aussehen. Denn dann startet der große Bütttag der Karnevalsgemeinschaft Holtwick (KaGeHo) unter dem Motto „90er, Zukunft oder Rokoko – Zeitreise mit der KaGeHo“.

Von Allgemeine Zeitung