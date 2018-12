Thema der Veranstaltung war die selige Maria Droste zu Vischering. Diakon Bernhard Scheipers hatte dazu einen Film mitgebracht. An der Kaffeetafel tauschten die Teilnehmer ihre Gedanken zum Thema aus.

In Darfeld findet in besonderer Weise die Verehrung der seligen Schwester Maria Droste zu Vischering statt. Die selige Schwester wuchs auf Schloss Darfeld auf. Bereits mit 15 Jahren soll sie sich dazu berufen gefühlt haben, in einen Orden einzutreten. 1888 trat sie in das Kloster der Schwestern zum Guten Hirten ein und erhielt den Ordensnamen Maria vom Göttlichen Herzen. Als Ordensfrau wurde ihr die Sorge um in Not geratene Mädchen und junge Frauen zur Lebensaufgabe. Im Jahr 1891 legte sie die endgültigen Ordensgelübde ab, und drei Jahre später wurde Schwester Maria nach Portugal berufen, um in Porto das dortige Kloster vom Guten Hirten als Oberin zu leiten.