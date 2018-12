Unbekannte beschädigen Autos

Osterwick. Unbekannte Täter haben an der Vredestraße in Osterwick nach bisherigen Erkenntnissen drei Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden die Sachbeschädigungen in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr, verübt. Die Täter brachen jeweils die Mercedes-Sterne ab und zerkratzten dabei teilweise auch die Autos. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung