Ehemalige Klassenkameraden feiern Wiedersehen nach 40 Jahren

Ein wundervolles Klassentreffen haben 24 ehemalige Schüler des Entlassjahrgangs 1978 der Droste-Hülshoff-Hauptschule in Osterwick erlebt. 40 Jahre nach ihrem Schulabschluss haben sie sich jetzt in Osterwick wiedergetroffen. In der Altdeutschen Pils-Stube in der Hauptstraße herrschte ausgelassene Stimmung. Die ehemaligen Klassenkameraden zeigten sich allesamt in bester Partylaune und plauderten über die alten gemeinsamen Zeiten. Bis in die frühen Morgenstunden feierten sie ausgiebig das Wiedersehen.

Von Allgemeine Zeitung