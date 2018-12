Einbruch in Haus in Handwerkerstraße

Holtwick. Im Zeitraum zwischen 14.30 und 18 Uhr am Samstag sind Unbekannte in ein Haus in der Handwerkerstraße in Holtwick eingebrochen. Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt sowie eine Glasscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in das Wohn- und Firmengebäude verschafft. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 0 25 41 / 140.

Von Allgemeine Zeitung