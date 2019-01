Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Darfeld. Ton- und Lichtsignal einer Alarmanlage eines Hauses am Weidenweg in Darfeld haben Einbrecher am Mittwoch um 18.50 Uhr in die Flucht geschlagen. Die Täter waren durch ein rückseitig gelegenes Fenster ins Haus eingestiegen und hatten dabei die Alarmanlage ausgelöst. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: Tel. 0 25 41 / 140.

Von Allgemeine Zeitung