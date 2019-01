Zunächst geht es am Donnerstag (10. 1.) mit dem Bus nach Horstmar zur Besichtigung der dortigen Krippe in der Pfarrkirche St. Gertrudis. Die Krippenfiguren hat die westfälische Künstlerin Gertrud Büscher-Eilert geschaffen. Start mit dem Bus ist um 13.30 Uhr am Dorfbrunnen. Nach der Krippenführung ist eine Kaffeepause geplant. Anmeldungen für diesen Nachmittag nimmt Agnes Richter (Tel. 0 25 66/ 90 94 33) am heutigen Montag (7. 1.) entgegen.

Für Donnerstag (21. 2.) ist eine Winterwanderung mit Einkehr in einer Gaststätte geplant. Einen Liedernachmittag gibt es am Donnerstag (21. 3.) mit dem Cäcilienchor im Pfarrheim.

Ein besonderes Angebot ist der Besuch des Ostergartens in Schöppingen am Donnerstag (11. 4.).

Ab dem 16. Mai werden dann wieder an jedem dritten Donnerstag im Monat Radtouren für alle Interessenten angeboten.