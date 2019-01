Rosendahl/legden. Wenn der Edeka-Markt von Willy Sreiner in Legden abgerissen und neu gebaut wird, geht der Verkauf weiter: 300 Meter entfernt vom jetzigen Standort am Fliegenmarkt wird der Edeka demnächst sein Übergangsquartier beziehen: im ehemaligen Schlecker-Markt an der Hauptstraße in Legden.

Von Falko Bastos