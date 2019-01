Gemeinsam anpacken für europäische Idee

Europawahl 2019 – Rosendahl geht hin! Diesen Slogan möchte der Partnerschaftsverein in die Realität umsetzen. „Wir möchten Europa und den Einsatz für die Zukunft Europas in die Köpfe der Rosendahler bekommen“, betont die Vorsitzende. Das könne der Partnerschaftsverein allerdings nicht alleine schaffen – und hofft auf die Unterstützung zahlreicher Organisationen in den drei Ortsteilen.

Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins wissen, wovon sie sprechen. Denn sie leben Europa – und das schon seit fast 50 Jahren mit der engen Freundschaft zu den französischen Gemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc. Dieses Jubiläum wird gebührend gefeiert, in diesem Jahr in Frankreich, 2020 dann in Deutschland. „Darüber hinaus wollen wir möglichst viele Europa-Aktivitäten mit den Rosendahler Einrichtungen anbieten“, kündigt Monika Klein an.

Die Ideen sind vielfältig. Da könnten Vereine „Rudelsingen“ mit deutschen und französischen Songs anbieten, ein Spiel ohne Grenzen im Rahmen eines Europatages durchführen, Unternehmen allen Interessierten ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten vorstellen oder auch Gewinnspiele, Malwettbewerbe oder kulinarische Schwerpunktaktionen durchführen – um nur einige der Gedanken zu nennen, die bereits in einer Ideensammlung zusammengefasst sind.

Über weitere Ideen und auch die Möglichkeit zur Umsetzung soll Dienstagabend gesprochen werden. 256 Rosendahler Einrichtungen und die Ratsmitglieder haben im Vorfeld eine entsprechende Information und Einladung bekommen. Folglich hofft der Partnerschaftsverein auf eine große Resonanz, damit der Zug Fahrt aufnehmen kann. „Europa und die europäische Idee sind einzigartig und absolut schützenswert“, betont Monika Klein. „Dieser Schutz muss Zuhause anfangen.“ 7 Netzwerktreffen Europa am Dienstag (15. 1.) um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Osterwick, alle Interessenten sind willkommen.