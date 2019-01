Narren steigen in die Zeitkapsel

Holtwick. Närrisch geht es am kommenden Wochenende zu, wenn Klaus II. Vinkelau und Monika I. Witte als neues Prinzenpaar der KaGeHo im beheizten Festzelt mit ihren Jecken in der Zeitmaschine quer durch die Epochen reisen: „90er, Zukunft oder Rokoko – Zeitreise mit der KaGeHo“ lautet nämlich das Motto dieser Session, bei dem Prinz und Prinzessin mit ihrem Elferrat, die Büttredner, die Tanzgarden und natürlich die Karnevalisten alles geben wollen. Stattfinden wird das Programm wieder im Festzelt auf dem Mehrzweckplatz am Sportzentrum in Holtwick.

Von Allgemeine Zeitung