Backtag am Samstag in Darfeld

Darfeld (heg). Ein neues Backjahr beginnt. Tono Bertmaring bedankte sich zum Jahreswechsel bei den Mitgliedern des Backteams, die zum Erfolg des Backhauses beigetragen haben. „Ich freue mich und hoffe auf ein genauso erfolgreiches Jahr 2019“, fügte er hinzu. Am Samstag (19. 1.) wird zum ersten Mal in diesem Jahr der Ofen angeheizt. Ab 12.30 Uhr können am Backhaus am Bahnhof Darfeld folgende Brote erworben werden: Darfelder Körnerbrot und Bahnhofs-Buttermilchbrot (solange Vorrat reicht). Die regelmäßigen Termine für 2019 sind auch im Rosendahler Gemeindekalender zu finden.