Karneval beginnt schon zu Ostern

Als Trainerin für die Tanzgarde ist Carina Vinkelau bereits zehn Jahre im Einsatz; vor vier Jahren hat sie sich mit Philine Noll im Duo zusammengetan. Zu bestaunen sind alle tänzerischen Auftritte beim närrischen Programm des Büttnachmittages und des Büttabends der KaGeHo am kommenden Samstag (19. 1.) ab 14 Uhr sowie ab 19.30 Uhr.

Alle vier Tanzgarden werden dann in gewohnter Manier die Karnevalisten beim ausgelassenen Feiern ordentlich anfeuern und Zugaben liefern, was das Zeug hält. Dazu zählen natürlich auch die Bambinis sowie die Junioren-Aufbaustufe, die getreu dem Motto „90er, Zukunft oder Rokoko – Zeitreise mit der KaGeHo“ auf eine musikalische Zeitreise einladen und das Festzelt auf dem Mehrzweckplatz rocken wollen. Die Junioren und Senioren werden wieder mit traditionellem Gardetanz beeindrucken – beim Showtanz der Senioren ist das Thema Barock zentraler Bestandteil des Auftritts.

Wer jetzt glaubt, dass nur die weiblichen Aktiven der KaGeHo tänzerisch begabt seien, irrt: Die „Rheumaboys“ werden in diesem Jahr neben ihrem klassischen Tanzauftritt, dem Männerballett, auch ein Schauspiel aufführen. Kurz vor dem großen Auftritt am Wochenende haben die Gruppen jetzt noch einmal einen Trainingstag mit Kostümcheck und Bastelaktion für die Kostüme veranstaltet – es wird wie üblich fetzig-bunt und leuchtend gleich dazu.

Am Nachmittag wie auch am Abend werden alle Narren von Stimmenimitator Christian Korten und Büttrednerin Maike Neugebauer sowie weiteren Gästen und natürlich dem Prinzenpaar aus Klaus II. Vinkelau und Monika I. Witte mit ihrem Elferrat aufs Korn genommen. Außerdem wird Schlagersänger Andre Wörmann am Samstagabend (19. 1.) das Motto der diesjährigen Session mit einer Reise durch die Schlagermusik aufgreifen. 7 Karten für den Büttabend und den Büttnachmittag sind in der Volksbank und der Sparkasse in Holtwick sowie im Internet unter www.kageho.de erhältlich.