Landfrauen bieten Trommelkurs an

Darfeld. Über die Darfelder Landfrauen besteht die Möglichkeit, an einem Trommelkurs teilzunehmen. Dieser Kurs ist für Anfänger geeignet. Die Leitung hat Herr Menke aus Billerbeck. Der Kurs findet jeweils montags um 19.15 Uhr in der Darfelder Antonius-Grundschule statt. Nähere Informationen und Anmeldungen sind bei Gaby Könning, Tel. 0 25 45 / 93 42 47, möglich. Der Kurs ist offen für alle Interessierten, auch für Nichtmitglieder. Das Kursangebot richtet sich an alle Interessenten aus ganz Rosendahl und Umgebung, an Männer, Frauen und Jugendliche, wie die Landfrauen betonen.

Von Allgemeine Zeitung