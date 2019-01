In den Ausstellungshallen der Landmaschinen Webers in Schagern herrschte während des Wettbewerbs Hochbetrieb und natürlich viel Trubel.

Zugelost in drei Durchgängen entstanden an insgesamt zehn Tischen spannende und interessante Partien, wie es im Pressetext heißt. Oft ausgereizt, aber auch manchmal überreizt beim Heruntermelden, versuchten die Spieler, so viele Punkte wie möglich für sich zu erspielen. Nicht immer gaben die eigenen Karten oder die des Mitspielers das her, was man sich ausgerechnet hatte.

Nach drei Runden mit je zwölf Partien standen die Sieger und auch Verlierer fest. Um die Spannung bis zuletzt zu erhalten, wurde bei der Siegerehrung der Name des Letztplazierten zuerst genannt. Auch dieser ging nicht leer aus, sondern erhielt ein neues Doppelkopfspiel, um in der Zeit bis zum nächsten Turnier üben zu können.

Richtig spannend wurde es dann bei der Bekanntgabe der Erstplatzierten. Der zweite Platz ging an Bernhard Abbenhaus. Den dritten Platz errang Bernhard Schulze Ising. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Josef Kösters und Bernhard Webers.

Auch nach dem Kartenspielen fanden die Schützen noch lange nicht den Weg nach Hause. Bis in die Nacht hinein klönten sie in gemütlicher Runde, fachsimpelten und karteten auf humorvoller Art nach.

Der nächste Termin des Schützenvereins Schagern-Rockel aus dem Dreiländereck ist der Wintergang am Samstag (16. 2.). Start ist um 14 Uhr am Parkplatz an der Eggeroder Straße in Horstmar.

7 Anmeldungen für den Wintergang nehmen Rene Schürmann, Gerrit Kösters und Torsten Höing bis zum 9. Februar entgegen.