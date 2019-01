Karten für Liederabende sichern

Osterwick. Restkarten für die Liederabende im Rathaus sind ab Montag im Bürgerbüro im Rosendahler Rathaus in Osterwick zu erwerben. Diesmal lautet das Motto „Heute Nacht oder nie“. Die Termine für die Veranstaltungen: Freitag (15. 2.) und Samstag (16. 2.) um 19 Uhr sowie Sonntag (17. 2.) um 17 Uhr im Rathaussaal in Osterwick. Die Karten kosten 40 Euro. In der Pause gibt es ein reichhaltiges Buffet mit kleinen Häppchen, Suppe und Dessert. In diesem Jahr dürfen die Gäste eine Wunschliste erstellen, um im letzten Jahr (2020) der Liederabende ein sogenanntes „Best of“ – also die Lieblinsglieder des Publikums – präsentieren zu können, wie Melanie Hinske-Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde Rosendahl, mitteilt. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung