Fahrrad und Werkzeug gestohlen

Osterwick. Aus einer nicht verschlossenen Garage am Droste-Hülshoff-Weg in Osterwick haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend, 19.45 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Das Rad ist eines der Marke Cube in Grau/Schwarz. Außerdem stahlen die Diebe zwei Werkzeugmaschinen der Marken Bosch und Makita. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel. 0 25 41/ 140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung