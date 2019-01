Schnipsen, singen, Spaß haben

Rund 150 Gäste hatten sich im Vorjahr zur Premiere eingefunden, diesmal waren es noch einmal deutlich mehr. „Zwischen 200 und 250, das war schwer zu zählen“, lächelt Middelberg. „Auf jeden Fall eine tolle Zahl.“ Offenbar habe sich positiv herumgesprochen, wie viel Freude ein solcher „Singabend“ bereitet. „Sogar aus anderen Orten sind Besucher gekommen, die es in der Zeitung gelesen haben.“

„Capo 3“ aus Billerbeck, bestehend aus Michael Flämmich, Oliver Wischerhoff und eben Thomas Middelberg, präsentierten in drei Runden eine Auswahl an Klassikern, die wohl jeder kennt – und die dank eines Beamers und der Technik, für die sich Guido Nabel verantwortlich zeichnete, von jedem mitzusingen waren. „Dabei kommt es gar nicht darauf an, perfekt singen zu können“, versichert Middelberg – das Gemeinschaftserlebnis stehe an erster Stelle. Gassenhauer von Udo Jürgens, Titel von ABBA oder U2, das seien die Stücke, die regelmäßig am besten ankommen, weil sie in jeder Altersklasse präsent seien. Die lauteste Hymne des Abends? Da muss Thomas Middelberg nicht lange überlegen: „Bei unseren jüngsten Auftritten kam ,Tränen lügen nicht‘ von Michael Holm wohl am besten an . . .“

Dank der hervorragenden

Organisation des Fördervereins der Grundschule, der sich auch um die Bewirtung kümmerte, dürfte ein Erlös übrig bleiben, der über den Förderverein den Kindern zugute komme. Und nach der großen Resonanz geht Thomas Middelberg davon aus, dass weitere Auflagen als besondere Aktion zum Patronatsfest der Schule folgen werden: „Das Sebastiansingen scheint sich zu etablieren.“