Einbruch in Einfamilienhaus

Osterwick. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter am Mittwoch in ein Einfamilienwohnhaus an der Von-Galen-Straße. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter die Abwesenheit der Anwohner im Zeitraum von 16.50 bis 20.05 Uhr. Im Gebäude wurden sämtliche Räume betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme wurde bereits festgestellt, dass Bargeld und Schmuck gestohlen worden waren. Personen, die in diesem Zusammenhang Auffälliges festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Von Allgemeine Zeitung